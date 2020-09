Bryant-Auktion: Eine halbe Million Dollar für ein Stück Parkett?

via

via Sky Sport Austria

Ein Stück vom Hallenparkett, auf dem Kobe Bryant im April 2016 die letzten Schritte seiner langen NBA-Karriere machte, kommt unter den Hammer.

Bis zum 26. September sind Gebote für das Teil des Bodens möglich, auf dem Bryants Rückennummer 8 abgebildet ist. Der im Januar tödlich verunglückte Superstar hatte darauf unterschrieben.

Zum Abschied 60 Punkte

Bryant hatte vor viereinhalb Jahren sein Abschiedsspiel im Trikot der Los Angeles Lakers gegeben. Beim 101:98 über Utah Jazz erzielte der fünfmalige NBA-Champion 60 Punkte. Das Parkettstück soll bei der Auktion gut 500.000 Dollar (rund 420.000 Euro) bringen.

20 Jahre spielte Bryant in der NBA für die Lakers, neben der 8 trug er auf dem Trikot auch die Nummer 24. Der 18-malige Allstar starb am 26. Januar bei einem Hubschrauberabsturz in Calabasas/Kalifornien. Auch seine 13-jährige Tochter Gianna kam beim Unglück um.

(SID)

Beitragsbild: Getty Images