Bublik gewinnt ATP-Turnier in Gstaad

Sechster Karrieretitel für Alexander Bublik: Der 28 Jahre alte Kasache hat nach dem Triumph in Halle/Westfalen auch das ATP-Turnier in Gstaad gewonnen. Im Finale in der Schweiz setzte sich der Weltranglisten-34. mit 6:4, 4:6, 6:3 gegen den Argentinier Juan Manuel Cerúndolo durch.

Bublik, der bei den French Open das Viertelfinale erreicht hatte, bestätigte damit einmal mehr seine starke Verfassung, ihm gelang eine Premiere: Seine bisherigen Erfolge feierte er auf Hartplatz und Rasen, nun hat er auch einen Titel auf Sand in seiner Vita.

Cerúndolo (23) hatte in der ersten Runde Jan-Lennard Struff (Warstein) und im Viertelfinale den topgesetzten Norweger Casper Ruud geschlagen. Seinen zweiten Turniersieg nach Cordoba 2021 verpasste er allerdings knapp.

(SID) / Bild: Imago