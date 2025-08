Bucher über 100 m Delfin im WM-Finale

Der Tiroler Simon Bucher steht erneut in einem Langbahn-WM-Finale über 100 m Delfin. Der 25-Jährige verbesserte seinen österreichischen Rekord am Freitag bei den Titelkämpfen in Singapur zweimal und schwamm in 50,88 erstmals unter der 51-Sekunden-Marke. Das reichte zu Semifinalrang acht. Schon im Vorlauf hatte er in 51,16 seine mehr als drei Jahre alte bisherige nationale Bestmarke um 2/100 verbessert. Die Medaillenentscheidung ist für Samstag (13.43 Uhr MESZ) angesetzt.

„Ich bin sehr, sehr stolz auf diese Leistung“ meinte Bucher. „Es war das große Ziel, endlich unter 51 zu schwimmen. Ich bin sehr geflashed, habe auf die Anzeige geschaut und war einfach nur erleichtert.“ Der Lauf sei „ziemlich optimal“ gewesen. Damit fühlte Bucher eine gewisse Wiedergutmachung für das Verpassen des Olympia-Finales. „Wenn es morgen (im Finale, Anm.) ein wenig schneller geht, bin ich voll zufrieden. Wenn ich noch einmal unter 51 schwimme, ist das noch einmal eine Top-Leistung.“

Bucher hatte zuletzt speziell an seiner Geschwindigkeit auf der ersten Bahn gearbeitet und wendete in seinem Lauf als Dritter. Auch in der zweiten Rennhälfte hielt der Vize-Weltmeister von Doha 2024 gut mit, musste aber noch einen Platz abgeben. Sein Rückstand auf den Gesamtsechsten betrug fünf Hundertstel, sein Vorsprung auf den Neunten acht Hundertstel. Ein erneuter Medaillengewinn erscheint unrealistisch, denn 50-m-Weltmeister Maxime Grousset war als Dritter mehr als sechs Zehntel schneller.

Europarekord von Kos über 200 m Rücken

In den Endläufen gelang der Niederländerin Marrit Steenbergen über 100 m Kraul in 52,55 Sek. die erfolgreiche Titelverteidigung, US-Ass Kate Douglass gewann über 200 m Brust in 2:18,50 Min. Der Chinese Qin Haiyang siegte über 200 m Brust in 2:07,41 Min. wie über 50 m Brust, allerdings auf der Außenbahn. Das Finale über 200 m Rücken der Männer sicherte sich der Ungar Hubert Kos mit dem Europarekord von 1:53,19 Min. Die 4-x-200-m-Kraulstaffel der Männer ging in 6:59,84 Min. an Großbritannien.

Am Vormittag ausgeschieden waren Heiko Gigler und Iris Julia Berger. Gigler fehlten über 50 m Kraul in 22,12 Sek. nur 7/100 auf seinen OSV-Rekord, er wurde 21/100 hinter den Aufstiegsrängen 27. Am Sonntag tritt er in der Lagenstaffel an. Berger wurde über 50 m Delfin in 26,39 Sek. 24., 42/100 fehlten auf den Aufstieg. Für sie geht es am Samstag über 50 m Kraul, für Bernhard Reisthammer über 50 m Rücken. Zudem bestreiten die Wasserspringer Anton Knoll und Dariush Lotfi den Turm-Vorkampf.

(APA)/Beitragsbild: GEPA