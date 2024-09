Budget-Cap ohne Ausreißer: Alle Teams erfüllen Soll

Im dritten Jahr seit der Einführung des Budget Cap haben sich erneut alle Teams der Formel 1 an die Kostengrenze gehalten. Das teilte der Automobil-Weltverband FIA am Mittwoch vor dem Großen Preis von Aserbaidschan (ab Freitag live auf Sky Sport F1 – streame alle Rennen der Königsklasse mit dem Sky X-Traumpass!) mit. In der Saison 2023 durften die Teams die Schwelle von 135 Millionen US-Dollar nicht überschreiten.

Berechnet wurden dabei vor allem die Bereiche, welche die Entwicklung des Autos betreffen. Die Fahrergehälter etwa spielen für den Budget Cap keine Rolle. Die Obergrenze soll die Chancengleichheit im Feld erhöhen und Alleingänge der besonders zahlungskräftigen Rennställe verhindern. Erstmals galt im Jahr 2023 auch für die Motorenhersteller eine Obergrenze, die FIA stellte im Rahmen ihrer Prüfung lediglich „Verfahrensverstöße“ durch Alpine und Honda fest. Beide Werke hätten die Kostengrenze allerdings eingehalten, die FIA will die Angelegenheit daher mithilfe einer Vereinbarung beilegen.

Aufregung um den Budget Cap hatte es im ersten Jahr nach der Einführung gegeben. Die FIA stellte eine Überschreitung durch das Red-Bull-Team fest, es ging dabei um Max Verstappens erstes Weltmeister-Jahr 2021. Letztlich wurde das Vergehen als „geringfügig“ eingestuft, der Rennstall kam mit einer Strafe über sieben Millionen Dollar und einer Beschneidung der Entwicklungszeit im Windkanal von zehn Prozent für 2023 davon. Die Konkurrenz kritisierte die Sanktion damals als zu milde.

(SID)/Bild: Imago