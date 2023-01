via

Im ersten Bewerb der alpinen Ski-Weltmeisterschaften der Juniorinnen und Junioren in St. Anton war Viktoria Bürgler die beste ÖSV-Läuferin. Die Salzburgerin fuhr in der Abfahrt der Juniorinnen am Donnerstag mit 0,74 Sekunden Rückstand auf Platz sieben.

Die Tirolerin Magdalena Ranalter wurde 14. (+1,57), die Vorarlbergerin Lea Lipburger 20. (+2,10). Den Titel holte die Schweizerin Stefanie Grob mit 0,03 Sekunden Vorsprung auf die Italienerin Vicky Bernardi.

