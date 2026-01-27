Buffalo Bills befördern Brady zum Headcoach

Nach der Trennung von Sean McDermott haben sich die Buffalo Bills aus der National Football League (NFL) für eine interne Lösung entschieden und Joe Brady als neuen Headcoach engagiert. Der bisherige Offensive Coordinator des Klubs erhält einen Fünfjahresvertrag.

McDermott, der die Bills in neun Jahren achtmal in die Play-offs geführt hatte, war nach dem Aus in der Divisional Round bei den Denver Broncos (30:33 n.V.) entlassen worden. Unter der Regie des 51-Jährigen schaffte es das Team um Star-Quarterback Josh Allen nie zum Super Bowl. Bereits zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren war für die Bills im Viertelfinale Schluss.

Brady (36) war bei den Bills zunächst als Trainer für die Quarterbacks verantwortlich, ab Mitte der Saison 2023/24 arbeitete er als Offensive Coordinator. Nun erfolgte die Beförderung zum Chefcoach.

