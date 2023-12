Buffalo siegt in letzter Minute – Allen mit NFL-Meilenstein

Die Buffalo Bills haben im engen Play-off-Rennen der NFL in letzter Sekunde einen wichtigen Sieg eingefahren.

Das Team von Quarterback Josh Allen gewann gegen die Los Angeles Chargers dank eines Fieldgoals in der Schlussminute mit 24:22 und hat damit gute Aussichten, die K.o.-Runde zu erreichen. Die Bills stehen nun bei neun Siegen und sechs Niederlagen. Die Bills wollen in der fünften Saison nacheinander die Endrunde erreichen.

Auf dem Weg dorthin überzeugte auch Allen. Der 27 Jahre alte Spielmacher warf einen Touchdown-Pass über 57 Yards auf Gabe Davis und lief zweimal selbst in die Endzone. Insgesamt hat Allen in dieser Saison für 40 Touchdowns gesorgt – als erstem Spieler der NFL-Geschichte ist ihm das in vier Spielzeiten nacheinander gelungen. Zum Matchwinner avancierte Buffalos Kicker Tyler Bass, der 28 Sekunden vor Spielende ein Field Goal über 29 Yards zum 24:22-Endstand traf. Zuvor hatte Chargers-Kicker Cameron Dicker drei seiner insgesamt fünf Field Goals im vierten Viertel erzielt und Los Angeles ins Spiel zurückgebracht.

Die Chargers, die nach der 21:63-Pleite vergangene Woche sowohl Headcoach Brandon Staley als auch General Manager Tom Telesco entlassen hatten, verspielten endgültig die letzten Möglichkeiten auf die Play-offs. Nach dem Verlust von Quarterback Justin Herbert (Zeigefingerbruch) steht das Team inzwischen bei einer Bilanz von 5:10, Samstagnacht verspielte es zudem eine frühe 10:0-Führung.

Steelers gewinnen gegen Bengals

Anders gestalteten es die Pittsburgh Steelers, die souverän mit 34:11 gegen den ebenfalls personell geschwächten Divisions-Rivalen Cincinnati Bengals gewannen. Die Steelers führten dabei bereits zur Pause mit 24:0 und bewahrten leise Hoffnungen auf die Play-offs, durch den Erfolg zogen sie mit den Bengals (beide 8:7) gleich.

Cincinnati muss allerdings seit mehreren Wochen auf Star-Quarterback Joe Burrow verzichten. Für den 27-Jährigen ist die Saison zum wiederholten Male frühzeitig beendet, er verletzte sich im November am Handgelenk. Für die Steelers überragte am Samstag der junge Wide Receiver George Pickens mit starken 195 Yards und zwei Touchdowns.

