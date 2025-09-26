„Bullen“ wollen Europacup-Drama gegen WSG Tirol ausblenden

Nach der Last-Minute-Niederlage in der Europa League trotz guter Leistung gegen Porto (0:1) wollen die Salzburger in der Liga wieder auf bessere Gedanken kommen. „Wenn wir so in die nächsten Spiele gehen und den einen oder anderen Sieg mitnehmen, dann kommt die Euphorie“, sagte RB-Stürmer Karim Onisiwo vor dem Gastspiel bei der WSG auf dem Innsbrucker Tivoli. Sein Gegenüber Philipp Semlic schaute den Salzburgern im Europacup genau auf die Füße und sah eine „richtig, richtig gute“ Leistung des auf Platz fünf abgerutschten Vizemeisters. „Sie werden mit mehr Wucht und Intensität an die Sache gehen“, erwartet Semlic.

Trotz der aktuellen Negativserie beim Liga-Krösus sind die Rollen klar verteilt. „Zu unterschätzen sind die Mozartstädter aber keinesfalls“, bemerkten die Tiroler in einer Vereinsaussendung mit Blick auf die Kaderwerte treffend. Semlic konkretisierte: „Wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit und die Chance nicht so hoch ist, dass wir punkten. Aber wir haben eine gewisse Chance – und unser Anspruch muss sein, diese geringe Chance mit einer maximalen Leistung so hoch wie möglich zu halten.“ An die Duelle der Vorsaison hat die WSG, die mit einem ausgetragenen Spiel weniger auf Platz acht und nach Verlustpunkten sogar vor Salzburg steht, jedenfalls gute Erinnerungen. In zwei Partien gab es zwei Unentschieden.

(APA)/Beitragsbild: GEPA