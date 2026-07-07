Bundesliga-Absteiger BW Linz holt Talent zurück

Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz hat Talent Lukas Fabian verpflichtet.

Der 18-jährige Mittelfeldspieler wechselt aus der Red Bull Salzburg Akademie nach Linz und unterschreibt seinen ersten Profivertrag, der bis Sommer 2027 läuft. Der Kontrakt beinhaltet zudem eine Option auf ein weiteres Jahr.

Fabian kehrt damit zu seinem ehemaligen Nachwuchsverein zurück. Bevor der Oberösterreicher 2021 in die Akademie der „Bullen“ wechselte, spielte er bereits im Nachwuchs von Blau-Weiß Linz. Zuletzt war der ehemalige U17-Teamkicker zwei Wochen lang als Probespieler bei BW Linz zu Gast