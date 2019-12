“Best Of” Erling Haaland – Saison 2019/20

via

via Sky Sport Austria

Erling Braut Haaland schlug in dieser Saison wie ein Komet am europäischen Fußballhimmel ein. Nach dem der norwegische Youngster im Frühjahr nur zu wenigen Einsätzen beim FC Red Bull Salzburg kam, avancierte er in dieser Saison zum Torjäger schlechthin. Mittlerweile hat sich der Marktwert des 19-jährigen Sturmjuwels auf 45 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.at) erhöht.

Europäische Topklubs wie Manchester United, Juventus Turin, Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen am norwegischen Shootingstar dran sein. Kein Wunder, denn seine Torquote ist beeindruckend. In bisher 22 Pflichtspielen gelangen Haaland sagenhafte 28 Tore und 7 Assists. Mit acht Treffern in seinen ersten fünf Champions League-Spielen schrieb er auch auf internationalem Niveau Geschichte.

Bild: GEPA