Coronavirus: Sturm-Fans mit bemerkenswerter Dankesgeste

via Sky Sport Austria

Die aktuelle Lage rund um die Corona-Pandemie hält gerade die ganze Welt in Atem. Auch der Fußball steht vor einer riesen Herausforderung, die es nun zu bewältigen gilt.

Doch in Zeiten von Hamsterkäufen und Panikmache geraten die Helden des momentanen Alltags oft schnell in den Hintergrund. Genau jene sollten jedoch noch mehr in den Fokus gerückt werden, das findet auch die Fangruppierung “Kollektiv 1909” vom SK Sturm Graz.

Die Sturm-Fans bedanken sich mit Spruchbändern bei denen, die gerade einen riesen Beitrag für das Wohl unserer Gesellschaft leisten:

Vom Supermarkt bis zum Krankenhaus, was ihr gerade leistet, verdient Applaus! Danke! Gepostet von Kollektiv 1909 am Sonntag, 15. März 2020

Tolle Aktion der Grazer!

(Beitragsbild: Facebook Kollektiv 1909)

