Die “sky Daten-11” der 19. Runde in der Tipico Bundesliga 2019/20

Sky Sport Austria

Das ist die “sky Daten-11” der 19. Runde der tipico Bundesliga basierend auf Daten von OPTA.

Tor

Richard Strebinger (SK Rapid Wien)

…spielte zu Null – sonst nur Kofler.

…eroberte 16-mal den Ball – Höchstwert der Runde.

Verteidigung

Michael Novak (Wolfsberger AC):

…erzielte den 1-0-Führungstreffer gegen Hartberg.

…hatte 5 klärende Aktionen – WAC-Höchstwert.

Lukas Schmitz (Wolfsberger AC):

…schlug 8 Flanken aus dem Spiel heraus – nur Huspek mehr in dieser Runde.

…hatte 112 Ballaktionen – Höchstwert der Runde.

Maximilian Ullmann (SK Rapid Wien):



…traf in der 1. Minute – zuletzt Jelavic 2009 für Rapid.

…war an 6 Schüssen direkt beteiligt – nur Fountas an mehr in diesem Spiel.

Mittelfeld

Sidney Sam (SCR Altach):

…erzielte das Tor zum 2-0 gegen Altach.

…war an 6 Schüssen direkt beteiligt – Höchstwert bei Altach

Milos Jojic (Wolfsberger AC):

…lieferte bei seinem BL-Debüt 2 Assists ab.

…bereitete 6 Schüsse direkt vor – Höchstwert der Runde.

Michael Liendl (Wolfsberger AC):



…lieferte den Assist zum 2-0 gegen Hartberg.

…bereitete 5 Schüsse vor – nur Jojic in dieser Runde mehr.

Jakob Jantscher (SK Sturm Graz):



…traf zum 1-2 gegen Mattersburg.

…war an 12 Schüssen direkt beteiligt – Höchstwert in dieser Runde.

Angriff

Andreas Gruber (SV Mattersburg):



…erzielte einen Doppelpack – wie sonst nur Weissman und Frieser.

…brauchte für seine beiden Tore nur 2 Schüsse.

Shon Weissman (Wolfsberger AC):

…erzielte einen Doppelpack – wie sonst nur Frieser und Gruber.

…brachte 3 Schüsse aufs Tor – kein Spieler mehr in dieser Runde.

Dominik Frieser (LASK):

…erzielte einen Doppelpack – wie sonst nur Weissman und Gruber.

…brauchte für seine beiden Tore nur 2 Schüsse.