Farkas spricht erstmals über Schlaganfall: “Habe kurz gedacht, dass das mein Ende ist”

(APA/red.) – Fußballprofi Patrick Farkas von Meister Red Bull Salzburg hat am 21. Oktober einen Schlaganfall erlitten. Das bestätigte der 27-jährige Burgenländer am Samstag in einem Interview mit der “Kronen Zeitung” (Online-Ausgabe): “Mir wurde gesagt, dass es ein Schlaganfall war – und kein kleiner! Da wusste ich aber noch nicht, dass ich ein Loch im Herzen habe.” Demnach habe sich bei einem Krafteinsatz im Trainingszentrum in Taxham ein Gerinnsel gelöst und sei ins Gehirn geschossen.

Seit seinem Zusammenbruch hat Farkas kein Spiel mehr bestritten. “Dann haben mir Ärzte erklärt, wie viel Glück ich hatte. Sie haben mir die Augen geöffnet, gesagt, dass ich froh sein muss, dass es so ausging”, sagte Farkas, der gegen Napoli gleich wieder dabei sein wollte. Der Rechtsverteidiger befindet sich mittlerweile aber wieder voll im Mannschaftstraining. Weil kein Vorhofflimmern festgestellt worden sei, sei das Risiko für einen neuerlichen Kollaps aber verschwindend gering. Farkas will bereits im Frühjahr wieder voll in den Meisterschaftsbetrieb einsteigen. Einer Operation, um das Loch im Herzen verschließen zu lassen, will er sich laut eigenen Angaben erst nach Ende seiner Karriere unterziehen. Sein Club machte zum genauen Gesundheitszustand des früheren U21-Nationalspielers bisher keine Angaben. Die Szene am 21. Oktober dürfte aber dramatisch gewesen sein. “Ich konnte weder schreien, noch mich bewegen”, schilderte Farkas. “Ich habe überlegt, was gerade passiert, habe kurz gedacht, dass das mein Ende ist.” Erst zehn Minuten nach seinem Zusammenbruch sei er entdeckt worden. Die anschließende Versorgung sei aber sehr gut gelaufen. “Einerseits, weil ich damit abschließen will. Andererseits, weil ich viel im Internet gesucht, aber keinen anderen Profisportler gefunden habe, der dasselbe erlebt hat. Wenn es mal jemanden gibt, kann er sich an mich wenden. Ich will anderen Menschen Mut machen und zeigen, dass man gestärkt aus so einer Geschichte hervorgehen kann. Jetzt fühle ich mich extrem erleichtert”, erklärte Farkas seinen Schritt in die Öffentlichkeit. Artikelbild: GEPA