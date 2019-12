Ferdinand Feldhofer wird neuer WAC-Trainer

Fußball-Bundesligist Wolfsberger AC hat am Vorweihnachtstag mit Ferdinand Feldhofer seinen neuen Cheftrainer präsentiert.

Der 40-Jährige wechselt von Zweitligist SV Lafnitz zum Tabellenvierten ins Lavanttal, nimmt den Platz von Interimscoach Mohamed Sahli ein. Sahli hatte vor rund fünf Wochen von Gerhard Struber übernommen, der vom Barnsley FC aus der zweiten englischen Liga engagiert wurde. Ferdinand Feldhofer wird das Training ab Jänner leiten und erhält einen Vertrag bis Sommer 2021.

Ferdinand Feldhofer: “Es ist ein schönes Gefühl, wieder zurück in der Bundesliga zu sein – jetzt erstmals als Cheftrainer und das noch dazu bei einem der besten Clubs in Österreich. Das alles ist natürlich etwas ganz Besonderes. Im ersten Schritt ist es nun wichtig, das neue Umfeld kennenzulernen um dann, nach der Weihnachtspause so rasch wie möglich in einen geordneten Arbeitsrhythmus zu kommen. Dann geht es ausschließlich darum, den so erfolgreichen Weg des WAC der letzten Jahre fortzusetzen.”

Riegler Dietmar: „Wir haben uns für Ferdinand Feldhofer entschieden, weil er ein junger und hungriger Trainer ist, der in der Vergangenheit sehr gute Ergebnisse geliefert hat. Seine Vorstellungen decken sich mit unserer Philosophie und wir wollen uns mit ihm weiterentwickeln und unseren eingeschlagenen Weg fortführen.“

(APA) // Wolfsberger AC

Beitragsbild: GEPA