Flyeralarm Admira spielt noch bis 2043 in der Südstadt

Sky gegenüber bestätigte Thomas Drabek, Geschäftsführer Flyeralarm Admira, dass der Pachtvertrag mit den Bundessporteinrichtungen GesmbH verlängert wurden.

Der erneuerte Vertrag soll einen Spielbetrieb bis 2043 in der BSFZ-Arena ermöglichen. “Die Pacht beinhaltet dabei nicht nur das Stadion, Kabinengebäude und Trainingsplatz, sondern auch das gesamte Areal und die gesamte Infrastruktur des BSFZ-Südstadt.”, erläutert Geschäftsführer Drabek. Die Admira spielt seit der Herbstsaison 1966 in der Arena der Stadt Mödling.In den Jahren 1967 bis 2008 hieß das Stadion noch “Bundesstadion Südstadt”, im Jahr 2012 wurde das Mödlinger Stadion von “Trenkwalder Arena” in “BSFZ-Arena” umbenannt.

Viele Sitzplätze aber wenig Publikum 1970

Das Stadion wurde in den Jahren 1965 bis 1967 erbaut und bietet heute Platz für ungefähr 10.600 Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Jahr 1970 war die Arena Gastgeber eines ÖFB-Rekordes, als bei einem ÖFB-Cup Endspiel nur 1.800 Personen ins Stadion kamen. Damals traten FC Wacker Innsbruck und der Linzer ASK gegeneinander an. Innsbruck gewann damals durch ein Tor von Johann “Buffy” Ettmayer.

