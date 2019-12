Haaland teuerster Bundesliga-Transfer ins Ausland

Erling Haaland ist am Sonntag mit seinem Transfer von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund zum teuersten Auslandstransfer der österreichischen Fußball-Bundesliga avanciert. Der 19-jährige Norweger war dem deutschen Bundesligisten die laut Medien festgeschriebene Ablösesumme von 20 Millionen Euro wert.

Haaland löste Amadou Haidara als teuerster Spieler ab. Der Malier war im Dezember 2018 laut Medien um 18 Mio. Euro von Salzburg zu RB Leipzig gewechselt. Haaland ist der 14. Spieler, der Red Bull Salzburg um eine zweistellige Ablösesumme verließ.

Die teuersten Transfers von Fußball-Profis aus Österreich ins Ausland (Angaben zum Teil in Medien kolportierte Beträge, weil offiziell nicht bekannt): Name von zu Jahr in Mio. Euro --------------------------------------------------------------------- Erling Haaland RB Salzburg Borussia Dortmund 2019 20,0 Amadou Haidara RB Salzburg RB Leipzig 2018 18,0 Duje Caleta-Car RB Salzburg Marseille 2018 17,0 * Munas Dabbur RB Salzburg FC Sevilla 2019 17,0 Naby Keita RB Salzburg RB Leipzig 2016 15,0 ** Sadio Mane RB Salzburg Southampton 2014 15,0 *** Jonatan Soriano RB Salzburg Sinobo Guoan 2017 15,0 Xaver Schlager RB Salzburg VfL Wolfsburg 2019 15,0 Stefan Lainer RB Salzburg Mönchengladbach 2019 12,5 Kevin Kampl RB Salzburg Bor. Dortmund 2014 12,0 Hannes Wolf RB Salzburg RB Leipzig 2019 12,0 Diadie Samassekou RB Salzburg Hoffenheim 2019 12,0 Alan RB Salzburg Guangzhou Everg. 2015 11,1 Dayot Upamecano RB Salzburg RB Leipzig 2017 10,0 Takumi Minamino RB Salzburg Liverpool 2019 8,5 Wanderson RB Salzburg FK Krasnodar 2017 8,0 Valon Berisha RB Salzburg Lazio Rom 2018 7,5 Maximilian Wöber Rapid Wien Ajax Amsterdam 2017 7,5 Robert Beric Rapid Wien AS St. Etienne 2015 7,5

* = mit Bonuszahlungen bis zu 20 Mio. möglich ** = mit Bonuszahlungen nach Weiterverkauf 24,0 Mio. *** = mit Bonuszahlungen nach Weiterverkäufen 23,0 Mio.