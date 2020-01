Sky-Info: Kara-Wechsel zu Rapid kurz vor Abschluss

Der Transfer von Ercan Kara vom SV Horn zum SK Rapid Wien befindet sich in den finalen Zügen. Sky-Infos zufolge soll der Wechsel noch an diesem Wochenende offiziell werden.

Nach dem Abgang von Stürmer Aliou Badji wird sich der SK Rapid sehr wahrscheinlich mit Horn-Torjäger Ercan Kara verstärken. Kara soll bereits am Montag mit der Bundesliga-Mannschaft ins Trainingslager nach Belek fliegen.

Alles klar mit Ercan #Kara! Nach Sky-Informationen soll der Wechsel des Horn-Stürmers zum @skrapid noch an diesem Wochenende offiziell werden. Der 24-Jährige soll bereits im Trainingslager in Belek mit dabei sein, Abflug ist am Montag.

— Phillip Lautischer (@Sky_PhillipL) January 25, 2020