Offiziell: Rapid verpflichtet Ljubicic-Ersatz

Neuzugang beim SK Rapid Wien: Mit dem 22-jährigen Dejan Petrovic kommt ein aktueller U21-Nationalteamspieler Sloweniens nach Hütteldorf. Er soll Dejan Ljubicic ersetzen, der vor einem Wechsel in die USA zu Chicago Fire steht.

Der zentrale Mittelfeldspieler brachte es trotz seiner Jugend bei seinem Stammklub NK Aluminij auf über 100 Einsätze (drei Tore) in der Prva-Liga, der höchsten Spielklasse seines Heimatlandes. In der laufenden Saison, in der Aluminij, beheimatet in der Gemeinde Kidricevo, überraschend noch vor Rekordmeister NK Maribor auf Rang 2 liegt, stand Petrovic in jedem Match in der Start-11 und wurde nur einmal ausgewechselt.

Für das slowenische U21-Nationalteam kam der 179 cm große Dejan Petrovic bislang zu acht Einsätzen und zwei Treffern (u.a. gegen England und Frankreich), auch in diversen jüngeren Nachwuchsnationalteams seiner Heimat kam er zu zahlreichen Spielen und sammelte auch Erfahrung auf der rechten Mittelfeldposition.

Beim SK Rapid unterschreibt der Mittelfeldspieler, der noch bis Ende des Jahres an Aluminij gebunden war, einen Kontrakt bis zum Ende der Saison 2022/23.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic: “Ich freue mich sehr, dass wir mit Dejan Petrovic einen aktuellen U21-Teamspieler unseres Nachbarlandes verpflichten können, der auch im Visier einiger Klubs renommierter europäischer Ligen war. Spätestens seit meiner Zeit als Coach bei Olimpija Ljubljana habe ich ihn genau im Auge und bin überzeugt, dass er auch für unsere Mannschaft eine Verstärkung sein wird. Er kann sowohl auf der klassischen Sechser- als auch Achter-Position spielen, seine besondere Stärke ist das Passspiel”, so Barisic, der schon vor dem Wintertrainingslager in Slowenien mit Dejan Petrovic persönliche Gespräche geführt hat. Der Geschäftsführer Sport ergänzt: “Petrovic ist ein sehr williger Spieler und charakterstark, er möchte unbedingt für uns spielen und auch unsere Scouts und das Trainerteam um Didi Kühbauer sind von ihm überzeugt.”

Dejan Petrovic selbst meint in einem ersten Statement: “Ich habe die österreichische Liga und den SK Rapid schon in den letzten Jahren verfolgt. Der Klub hat auch in meiner Heimat einen großen Namen und ich freue mich sehr, dass ich hier meine neue Herausforderung annehmen darf. Ich danke meinem Heimatverein Aluminij für die letzten Jahre, ich habe dem Klub viel zu verdanken und dort viele Freunde gewonnen”, so der 22jährige, der damit erstmals den Verein wechselt und beim SK Rapid künftig die Rückennummer 16 tragen wird!

