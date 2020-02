Sky Sport Award: Sarkaria ist Spieler des Monats Dezember

Manprit Sarkaria hat des Sky Sport Award für den Spieler des Monats Dezember in der Tipico Bundesliga gewonnen. Beim Voting auf skysportaward.at setzte sich der Austria-Profi gegen Shon Weissmann (Woolfsberger AC), Sidney Sam (SCR Altach) und Teamkollege Benedikt Pichler (FK Austria Wien) durch.

Mit drei Torbeteiligungen in zwei Partien war Sarkaria im Dezember an allen Toren von Austria Wien direkt beteiligt. Besonders im Derby gegen Rapid (2:2) hatte der 23-Jährige mit einem Tor und einem Assist entscheidenden Anteil am Punktgewinn der “Veilchen” in Hütteldorf.

Hier die vier Spieler, die im Dezember als Spieler des Monats zur Wahl standen: