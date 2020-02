Sturm Graz: Eigenes Stadion “derzeit unrealistisch”

via

via Sky Sport Austria

Der Wunsch nach einem eigenen Stadion für den SK Sturm Graz wird sich nicht in absehbarer Zeit erfüllen. Das erzählt Sturm-Präsident Christian Jauk am Montag bei “Dein Verein”.

“Ein Gesamtprojekt Stadionneubau in Graz halte ich derzeit für unrealisitisch”, sagt Jauk. Derzeit wird die Merkur Arena in Graz-Liebenau mit Zweitligist GAK geteilt. Zudem trug der Wolfsberger AC seine Europa-League-Heimspiele in der Heimstätte von Sturm aus.

Jauk sucht derzeit nach einem alternativen Modell, um mehr Geld lukrieren zu können: “Ich sehe trotzdem Möglichkeiten, dass man vielleicht Ideen entwickelt für die Zukunft, die vielleicht Bundeszuschüsse möglich machen könnten. In der Steiermark haben wir eine große Affinität für den Damen-Fußball, wir sind hier ein Pionier. Warum macht man nicht auch für die Damen ein Nationalstadion, das man vielleicht auch gemeinsam bespielen kann? Dann hätten wir eine völlig neue Situation.”

