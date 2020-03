via

via Sky Sport Austria

Der TSV Hartberg ist trotz der 1:5-Klatsche beim LASK in Feierlaune! Der Grund ist leicht erklärt: Die Hartberger stehen fix in der Meistergruppe und haben ihr Saisonziel ‘Klassenerhalt’ bereits jetzt geschafft. Nach dem Spiel durfte Sky-Reporter Michael Ganhör einen Blick in die Kabine des TSV werfen und bekam beim Interview mit Trainer Markus Schopp eine unfreiwillige Dusche ab.