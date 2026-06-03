Bundesliga-Aufsteiger Lustenau verlängert mit Torhütertrio

Der SC Austria Lustenau hat auf der Torhüterposition weitere Personalentscheidungen getroffen.

Neben Domenik Schierl bleiben auch Phillip Böhm und Frederic Flatz über den Sommer hinaus bei den Grün-Weißen. Zudem verlängerte der 21-jährige Simon Nesler-Täubl seinen Vertrag, wird aber erneut auf Leihbasis für den SV Austria Salzburg auflaufen.

Böhm kam im vergangenen Sommer von Dynamo Dresden nach Lustenau und absolvierte zwei Einsätze im ÖFB-Cup. Flatz stand in der abgelaufenen Saison zwölfmal für die Austria-Amateure in der Eliteliga zwischen den Pfosten. Nesler-Täubl soll in Salzburg weiterhin Spielpraxis sammeln und seine positive Entwicklung fortsetzen.

(Red.) / Bild: GEPA