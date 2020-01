BVB-Neuzugang Haaland bringt Knieverletzung aus Salzburg mit

via

Vizemeister Borussia Dortmund ist am Samstagmit knapp 90-minütiger Verspätung ins Trainingslager nach Marbella aufgebrochen. Nach einem technischen Defekt musste der Flieger ausgetauscht werden. Als die Maschine dann Richtung Spanien abhob, waren 29 Spieler an Bord. Der stark erkältete Jacob Bruun Larsen wird nachreisen.

Neuzugang Erling Haaland wird die ersten Tage aufgrund einer Knieverletzung noch abseits der Mannschaft arbeiten. Auch Thomas Delaney und der zuletzt mit einem Wechsel in Verbindung gebrachte Paco Alcacer trainierten während des ersten Mannschaftstrainings in Marbella individuell. Die zuletzt verletzten Marco Reus und Thorgan Hazard werden in Spanien hauptsächlich mit Reha-Maßnahmen beschäftigt sein.

Das erste Testspiel in Marbella bestreitet der BVB am Dienstag (16.00 Uhr) gegen den belgischen Fußball-Erstligisten Standard Lüttich.

