Nach Bayern-Wechsel: Nübel gibt Kapitänsamt bei S04 ab

Alexander Nübel ist nicht mehr Kapitän vom FC Schalke 04. Das teilte der Klub nach der Bekanntgabe des Nübel-Wechsels zum FC Bayern mit.

Trainer David Wagner erklärte die Entscheidung folgendermaßen: “Wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, dass Alex sein Kapitänsamt abgibt. Omar Mascarell wird dementsprechend unser neuer Kapitän sein.”

Und weiter: “Wir haben alle Pros und Contras auf den Tisch gelegt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es das Beste für die Mannschaft ist, wenn er das Amt abgibt, da es immer wieder zu Unruhen führen würde.”

Wagner will sich auf keine Nummer eins festlegen

Ob Nübel bis Saisonende die Nummer eins auf Schalke bleibt, ließ Wagner offen: “Das ist etwas, was für mich jetzt nicht zur Debatte steht.”

Fakt ist, dass der 23-Jährige in der kommenden Saison nicht mehr für die Königsblauen auflaufen wird. Doch Wagner macht sich für die Zeit nach Nübel keinerlei Sorgen: “Wir haben mit Schubi (Alexander Schubert, Anm. d. Red.) und Ralf Fährmann in der neuen Saison zwei herausragende Torhüter unter Vertrag. Auf dieser Position müssen wir uns keine Sorgen machen.”

Gleichzeitig hofft der Schalke-Coach, dass sich die Diskussionen um die Personalie Nübel in der Rückrunde beruhigen werden. “Wir haben in den nächsten Monaten viel größere Sachen vor uns als diese Thematik. Es darf nicht passieren, dass einer in den Fokus gestellt wird. Alex ist weiterhin ein wichtiger Teil der Truppe. Es gilt, alle weiterhin voll zu unterstützen”, fordert der S04-Trainer.

Nübel hatte das Schalker Angebot einer Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages abgelehnt. Am Samstag wurde dann bekannt, dass der Torhüter nach München wechseln wird. Dort erhält er einen Fünfjahresvertrag.

