Bundesliga-Duo im FIFA-“Team of the Week”

via

via Sky Sport Austria

Die starken Leistungen zweier Bundesliga-Profis sind auch in der Gaming-World honoriert worden: Salzburg-Stürmer Patson Daka und Rapid-Angreifer Taxiarchis Fountas stehen im FIFA 21 Ultimate Team of the Week #28.

Patson Daka erzielte beim 3:1-Sieg gegen den SK Sturm Graz den frühesten Hattrick in der Bundesliga-Geschichte. Der Angreifer vom FC Red Bull Salzburg steuerte in den ersten elf Spielminuten einen lupenreinen Hattrick bei. Zwischen den drei Toren lagen lediglich 7 Minuten und 47 Sekunden. Für den 22-jährigen Stürmer aus Sambia waren es die Saisontore 21, 22 und 23.

Nach seinem Hattrick steht Daka nun im FIFA 21 Ultimate Team of the Week #28. Der 22-Jährige erhält außerdem ein Upgrade auf 81 und ist ab sofort im Modus “Ultimate Team” als Version mit stärkeren Werten erhältlich.

Auch Rapid-Stürmer Taxiarchis Fountas schaffte es ins “TOTW”. Der 25-Jährige glänzte beim 8:1-Kantersieg gegen den Wolfsberger AC mit einem Triplepack. Vor allem sein erster Treffer war ein echtes Traumtor. Der Grieche verwertete einen Eckball traumhaft mit der Ferse zum 1:0. Fountas erhält ein Upgrade auf 79.

Volley mit der Ferse! Fountas beendet Torsperre mit Traumtreffer

Das Videospiel FIFA zeichnet hierbei im Ultimate-Team-Modus wöchentlich die prägendsten Akteuere der vergangenen Woche in der realen Fußballwelt aus. Alle Spieler, die im “Team of the Week” aufscheinen, erhalten merkbare Upgrades.

FIFA 21 Ultimate Team of the Week #28

Bild: GEPA / Imago