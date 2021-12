Bundesliga-Frühjahrsauftakt mit Schlagerspiel am Freitagabend

via

via Sky Sport Austria

Die ADMIRAL Bundesliga startet am 11. Februar in die Frühjahrssaison. Zum Auftakt kommt es am Freitagabend um 19:30 Uhr zum Schlager zwischen dem SK Rapid Wien und dem FC Red Bull Salzburg (live auf Sky Sport Austria 1).

Das Finale des Grunddurchgangs (22. Runde) findet fast ausschließlich am Sonntag, dem 6. März (17.00 Uhr) statt. Einzig die Partie zwischen Leader Red Bull Salzburg und Schlusslicht Altach wird am Samstag ausgetragen.

Der Spielplan für die Runden 19 – 22 im Grunddurchgang

Bild: GEPA