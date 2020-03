Bundesliga. Für Alle. So schaut ihr die Bundesliga auf Sky im Free-TV

Um die Ausbreitung des Corona-Virus weiterhin zu verlangsamen, müssen die Stadien an diesem Wochenende leer bleiben. Sky bietet dir aber trotzdem die einzigartige Möglichkeit, live mit dabei zu sein: Denn Sky zeigt an den beiden kommenden Spieltagen jeweils die Original Sky Konferenz der Bundesliga am Samstag ab 14 Uhr und die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag ab 13 Uhr live und frei empfangbar für alle auf Sky Sport News HD.

Wir bei Sky wollen unsere Liebe für den Fußball mit allen teilen, weil wir glauben, dass es in diesen herausfordernden Zeiten enorm wichtig ist, zusammenzustehen und an die Kraft des Sports zu glauben, die Menschen vereint – auch wenn sie getrennt sind.

So empfängst du Sky Sport News HD im Fernsehen

Für Sky Kunden ist Österreichs und Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender Sky Sport News HD auf den Senderplätzen 200 (Frequenz für HD) und 250 (SD) zu finden.

Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen die Empfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver, IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tuner führen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch.

Übersicht Sky Sport News HD Kanalbelegung

Sky Sport News Sky Q

Magenta Liwest A1 alte Plattform

A1 Xplore TV SD: 250 97 HD: 200 301 430 397 30

Bei älteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktiv durchzuführen. Generell ist die konkrete Positionierung in der Senderliste auch abhängig vom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts.

Häufige Fragen

Gilt das nur für die nächsten beiden Spieltage?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht absehbar, wie lange der Spielbetrieb ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden muss. Auf dieser Seite bekommen Fußballfans immer alle aktuellen Infos.

Warum zeigt Sky nicht alle Spiele im frei empfangbaren Fernsehen?

So gerne wir den Fußballfans in Deutschland diesen Gefallen getan hätten: Dies ist aus technischen sowie lizenzrechtlichen Gründen leider nicht möglich.

Warum wird die Freitagskonferenz der 2. Bundesliga nicht frei empfangbar gezeigt?

Mit der Sonntags-Konferenz präsentieren wir den beliebtesten Spieltag der 2. Bundesliga erstmals im Free TV und geben allen Fans die Möglichkeit, alle Spiele und Tore live zu verfolgen. Weitere frei empfangbare Ausstrahlungen sind aus technischen sowie lizenzrechtlichen Gründen leider nicht möglich.

Ich bin kein Kunde von Sky. Was muss ich machen, wenn ich Sky Sport News HD nicht finde?

Unter Umständen ist ein Sendersuchlauf nötig. Mehr Infos dazu auf: www.skysportaustria.at/ssnhd/

Die Konferenzen sind auch im Web auf www.skysportaustria.at/live zu sehen.

Ich habe kein HD Paket, kann ich Sky Sport News HD trotzdem sehen?

Ja, der Sender SSN wird bei Sky Receivern in SD auf Sendeplatz 250 ausgestrahlt.

Ich habe mir Sky X gekauft, um die Konferenzen der Bundesliga und 2. Bundesliga live zu sehen. Bekomme ich nun mein Geld zurück?

Die Ausstrahlung im Free-TV von jeweils einer Konferenz aus der Bundesliga am Samstag und der 2. Bundesliga am Sonntag stellt eine absolute Ausnahme dar und verändert deswegen nicht den Charakter und die Vorzüge von Sky X Sport + Live TV. Dieses beinhaltet darüber hinaus auch die Konferenzen der 2. BL am Freitag/Samstag, die Konferenzen des CL-Achtelfinals sowie alle Live-Übertragungen der Premier League, der Formel 1, der ATP Tour sowie der HBL und EHF Champions League.

Wird man die Einzelspiele vergünstigt bei Sky oder Sky X sehen können?

Das komplette Sport-Angebot gibt es mit Sky X gibt aktuell um 9,99€. Monatlich kündbar. Alle Informationen zu diesem Angebot gibt es hier.