Bundesliga gibt Sperre für Klagenfurt-Profi Amanda bekannt

Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat am Montag die Sperre für Klagenfurt-Profi Gloire Amanda bekanntgegeben. Der Klagenfurter sah beim 1:1-Unentschieden (Spielbericht + Video-Highlights) gegen die Wiener Austria eine umstrittene Rote Karte.



Was war passiert: Die Elf von Peter Pacult erlebte – in der Nachspielzeit – ein Deja-vu. Mit Gloire Amanda flog nach VAR-Intervention erneut ein Kärntner mit Rot vom Platz, zum bereits vierten Mal in vier Runden. Der US-Stürmer war Georg Teigl infolge der Schussbewegung auf den Knöchel gestiegen.

Der Strafsenat der Österreichischen Fußball-Bundesliga fasste in seiner heutigen Sitzung folgenden Beschluss: Gloire Amanda wird vom Strafsenat für ein Spiel gesperrt und verpasst daher das Auswärtsspiel am Samstag in Salzburg.



Nach umstrittener VAR-Entscheidung: Pacult redet sich in Rage

