Bundesliga gibt Sperre für Rapid-Profi Barac bekannt

Der Strafsenat der Österreichischen Bundesliga hat am Montag Rapid-Abwehrspieler Mateo Barac wegen einer Tätlichkeit an WAC-Profi Dario Vizinger für drei Partien – davon ein Spiel bedingt – gesperrt.

Somit müssen die Hütteldorfer sowohl am Mittwochabend (ab 20.25 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) beim Gastspiel in Salzburg als auch am Sonntag in Graz ohne den 26-jährigen Kroaten auskommen. Erst am 22. Mai im Heimspiel gegen den LASK darf Barac wieder mitwirken.

Als Grund für den Beschluss gab der Strafsenat “Tätlichkeit und unsportliches Verhalten” an.

Die Rote Karte gegen Barac im Video