Bundesliga gibt Sperren für Burgstaller und Böving bekannt

Die österreichische Fußball-Bundesliga hat am Montag die Sperren für Rapid-Stürmer Guido Burgstaller und Sturm-Angreifer William Böving bekanntgegeben.

Burgstaller erhielt für seinen Griff an die Gurgel von Alem Pasic eine Sperre von einem Spiel (plus ein Spiel bedingt auf sechs Monate). Der Stürmer, der am morgigen Dienstag seinen 36. Geburtstag feiert, verpasst somit das Heimspiel gegen den Wolfsberger AC am Sonntag (ab 14 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!)

Böving verpasst nach seinem Kniestoß gegen Reinhold Ranftl ebenfalls ein Spiel. Dem 22-Jährigen bleibt eine bedingte Sperre jedoch erspart. Sturm muss daher im Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Linz (Sonntag, ab 14 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) ohne den Dänen auskommen.

Blau-Weiß-Co-Trainer Ronald Riepl wurde für ein Spiel gesperrt. Das Verfahren gegen WSG-Manager Stefan Köck wurde eingestellt.

Die Szenen im Video

Burgstaller leistet sich Tätlichkeit

Böving sieht nach Foul an Ranftl Rot

Artikelbild: GEPA