Bundesliga oder Premier League? Salzburg-Youngster Adamu heiß begehrt

Salzburg-Youngster Junior Adamu ist am Transfermarkt heiß begehrt. Gleich drei Bundesligisten sind an Adamu interessiert, aber auch einige Premier-League-Klubs haben den 21-Jährigen im Blick.

Nach Sky-Informationen sind Southampton, Leeds United und West Ham United am Stürmer dran. Aber auch aus der Deutschen Bundesliga besteht Interesse. Wie Transferexperte Marc Behrenbeck berichtet, sind Hertha BSC, RB Leipzig und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt an Adamu interessiert.

Junior Adamus Marktwerkt liegt aktuell bei acht Millionen Euro. „Für zehn Millionen kann er gekauft werden“, sagt Behrenbeck in „Transfer Update – die Show“. Der Stürmer besitzt in Salzburg noch einen gültigen Vertrag bis Juni 2025. In der abgelaufenen Spielzeit war Adamu an zwölf Toren direkt beteiligt.

Bild: GEPA