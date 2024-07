Bundesliga-Quartett in Testspielen nur Remis

Ein Bundesliga-Quartett hat in Testspielen am Dienstag nur Remis gespielt.

Blau-Weiß Linz erreichte im Test gegen 1860 München ein 1:1. Das Tor für die Linzer erzielte Simon Seidl. Auch Stadtrivale LASK kam gegen CFR Cluj nicht über ein Unentschieden hinaus. Enis Safin sorgte für den späten Ausgleich der Athletiker.

In Wattens gastierte Gornik Zabrze bei der WSG Tirol. Den Führungstreffer durch Stefan Skrbo glichen die Polen am Anfang der zweiten Halbzeit noch aus. Das letzte Spiel bestritt der SCR Altach in Bludenz gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Die Partie endete mit einem torlosen Remis.

Bundesliga-Testspiele im Detail

LASK – CFR Cluj 1:1 (0:1). Pasching, Tore: Safin (84.) bzw. Ilie (41.)

SCR Altach – VfB Stuttgart II 0:0. Bludenz.

WSG Tirol – Gornik Zabrze 1:1 (1:0). Wattens, Tore: Skrbo (4.) bzw. Krawczyk (52.)

Blau-Weiß Linz – 1860 München 1:1 (0:1). Windischgarsten, Tore: Seidl (65.) bzw. Philipp (29.)

