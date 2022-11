Bundesliga-Rekordtorschützin Gstöttner beendet Karriere

Maria Gstöttner hat am vergangenen Wochenende ihre erfolgreiche Fußball-Karriere beendet. Die 38-Jährige bestritt ihr letztes Match für den USV Neulengbach und ist mit 393 Toren österreichische Bundesliga-Rekordtorschützin. In ihrer 24-jährigen Laufbahn wurde Gstöttner sechs Mal Torschützenkönigin in der Bundesliga, holte zwölf Meistertitel und zehn Cupsiege. Sie lief auch in 35 Länderspielen auf, erzielte dabei fünf Tore. Dazu kommen Hunderte Tore in Cup und zweiter Liga.

In der Saison 2003/04 wurde sie mit elf Toren auch Torschützenkönigin in der Champions League (damals noch UEFA Women’s Cup). Insgesamt traf sie in der Champions League 26 Mal in 44 Spielen.

„Die jungen Mädels sind sehr talentiert und spritziger als ich, der Kampf um das Leiberl wurde nicht leichter. Bei der Regeneration habe ich zuletzt auch gemerkt, dass alles länger dauert“, erklärte Gstöttner ihr Karriere-Ende. In der Vorsaison hatte sie noch vier Mal in der Bundesliga getroffen, heuer reichte es nur noch für zwei Kurzeinsätze. Dem Fußball will sie nach einer halbjährigen Auszeit in der einen oder anderen Form erhalten bleiben.

Als Karriere-Höhepunkte in Erinnerung hat sie den ersten Meistertitel 2003, ihre Bruno-Auszeichnung, den Einzug in das Champions League Viertelfinale 2013/14 und ihr Kopfballtor gegen Kairat Almaty, das den USVN 2011/12 vor über 1.000 Zuschauern im randvollen Wienerwaldstadion ins Champions League Achtelfinale brachte. Gstöttner hatte ihre Karriere beim SV Würmla begonnen, war ab 1998 dann durchgehend und weitestgehend verletzungsfrei für Neulengbach aktiv. Die 30 Einsatz-Minuten am 5. November 2022 beim 1:3 gegen den SKN St. Pölten waren nun ihre letzten.

