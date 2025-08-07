Bundesliga-Spiel zwischen Sturm und WSG Tirol verschoben

Das Spiel zwischen Meister Sturm Graz und der WSG Tirol in der vierten Runde der ADMIRAL Bundesliga wird nicht wie geplant stattfinden. Aufgrund der Playoff-Spiele in der UEFA Champions League wird das Spiel verschoben.

Das Spiel wäre eigentlich für Samstag, den 23. August um 19:30 Uhr in Graz angesetzt gewesen. Der Spieltermin liegt jedoch genau zwischen den beiden Playoff-Spielen von Sturm in der Königsklasse gegen Bodö/Glimt (20. August bzw. 26. August). Daher nehmen die Grazer die 2021 von der Liga eingeführte Möglichkeit der Spielverschiebung in Anspruch.

Die Liga will den Ersatztermin ehestmöglich bekanntgeben. In einer Aussendung schreiben die Grazer bereits von einer Neuansetzung am Dienstag oder Mittwoch, 2. oder 3. Dezember 2025. Nach Ansetzung aller Spieltermine Anfang September soll eine finale Entscheidung durch die Liga fallen.

Ligakonkurrenz würde von Sturms CL-Teilnahme profitieren

Sturm tritt zuerst beim Europa-League-Überraschungs-Halbfinalisten in Norwegen an, das Rückspiel steigt wie schon die CL-Heimspiele 2024/25 im Klagenfurter Wörthersee Stadion. Sollten die Steirer die Hürde nehmen, fließen drei Prozent der Startprämie in einen Solidaritätstopf, von dem sämtliche Clubs der Liga profitieren, die in keiner Ligaphase eines internationalen Bewerbes spielen. Im Falle der Teilnahme an der Ligaphase der Europa League, in die Sturm bei einem Ausscheiden gegen Bodö/Glimt wechseln würde, sind es 1,5 Prozent, die den Clubs zugutekommen.

(Red./APA).

Bild: GEPA