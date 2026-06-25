Die österreichische Fußball-Bundesliga hat den Spielplan für den Grunddurchgang der Saison 2026/27 veröffentlicht. Eröffnet wird die Saison von Meister LASK, der zu Hause auf den GAK trifft. Sky Sport Austria überträgt alle Spiele der Saison 2026/27 der ADMIRAL Bundesliga live (streame mit Sky X live)!

Die Spiele der ersten fünf Runden wurden bereits exakt terminiert. Das erste Topspiel gibt es gleich in Runde zwei: Die Wiener Austria empfängt am Sonntag den LASK. Das erste Grazer Derby der neuen Spielzeit zwischen Sturm Graz und dem GAK findet in der neunten Runde statt. In Runde elf kommt es zum ersten Aufeinandertreffen zwischen dem SK Rapid und Austria Wien in der neuen Saison.

Neue Anstoßzeiten

Ab der kommenden Saison kommt es in der ADMIRAL Bundesliga zu Anpassungen bei den Anspielzeiten. Die neuen Termine bauen auf dem bisherigen Spielplan auf, werden jedoch um zwei fixe Abendspiele erweitert. Sowohl das Einzelspiel am Freitag, als auch jenes am Samstag werden künftig ganzjährig um 19:30 Uhr angepfiffen.

Ausnahmen gibt es lediglich im Anschluss an Länderspielpausen. In diesen Fällen wird am Freitag nicht gespielt. In der kommenden Saison betrifft das die Runden 8, 13 und 26.

Neuer Spieltermin am Sonntag

Auch am Sonntag gibt es im Sommer eine Neuerung. Von Saisonstart bis einschließlich der Runde nach den UEFA-Playoff-Spielen wird weiterhin später angekickt. Um den heißen klimatischen Bedingungen besser Rechnung zu tragen, wird in diesem Zeitraum ein zusätzlicher Sonntagstermin um 19:00 Uhr eingeführt.

Abgesehen von dieser Sommerregelung gelten die Spieltermine ganzjährig für Grund- und Finaldurchgang. Im Saisonfinale bleibt die bisherige Aufteilung bestehen. Am Samstag ist weiterhin die Qualifikationsgruppe im Einsatz, am Sonntag die Meistergruppe. Der Freitag wird von beiden Gruppen bespielt.

Der Spielplan der ersten Bundesliga-Runde im Überblick