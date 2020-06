Bundesliga-Stürmer mit Torflaute: Drei Schalker in Top Ten

Nur ein Punkt und zwei Tore seit dem Wiederbeginn, nur ein Liga-Sieg in diesem Kalenderjahr: Der FC Schalke 04 spielt eine katastrophale Rückrunde, nur sechs Tore schossen die Königsblauen in der zweiten Hälfte der Saison. Das liegt auch an den Torflauten der S04-Stürmer.

Die Krise des FC Schalke 04 spitzt sich weiter zu. Die Siege und die notwendigen Tore bleiben aus. Viel zu selten bringen die Stürmer des Teams um Coach David Wagner den Ball im Tor unter. Nach 30 Spieltagen konnten die Königsblauen lediglich 35 Treffer erzielen.

Doch nicht nur die Schalker haben in dieser Saison Probleme mit dem Tore schießen. Welche Stürmer schwächeln in dieser Bundesliga Saison am meisten und sind am längsten ohne Tor?

Unter den Stürmern mit der längsten torlosen Zeit in dieser Saison finden sich drei Schalker und zwei Bremer wieder. Den zweiten Platz belegt mit dem derzeit verletzten Guido Burgstaller ein österreichischer Legionär. Der S04-Legionär laboriert derzeit an einer Knieverletzung und wird in dieser Saison nicht mehr auflaufen können.

Qulle: sport.sky.de

Beitragsbild: Imago.