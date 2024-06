Bundesligist verpflichtet Fridrikas

Bundesligist SCR Altach hat die Verpflichtung des Lustenauers Lukas Fridrikas bekannt gegeben. Der 26-jährige Stürmer wechselt ablösefrei vom Absteiger zum Tabellen-Neunten der abgelaufenen Bundesliga-Saison.

Lukas Fridrikas, der in der abgelaufenen Saison in 20 Pflichtspielen 10 Tore erzielte, wechselt nach Ablauf seines Vertrages bei Bundesliga-Absteiger Austria Lustenau zum SCR Altach und erhält einen Vertrag bis 2027. Der Stürmer sammelte vor seiner Zeit bei Austria Lustenau bei verschiedenen Stationen in Österreich Profierfahrung und konnte in einer Saison bei Austria Klagenfurt bereits Bundesligaluft schnuppern.

(Red.)/Beitragsbild: GEPA