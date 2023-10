Burgstaller trifft bei seinem Comeback doppelt

Guido Burgstaller hat bei seinem Comeback für den SK Rapid gleich doppelt getroffen. Der 34-jährige Stürmer erzielte beim 4:1-Testspielsieg der Hütteldorfer gegen Zweitligist First Vienna FC in Klosterneuburg bereits in den ersten elf Spielminuten einen Doppelpack.

Der Toptorschütze der vergangenen Saison der ADMIRAL Bundesliga konnte seit Ende August aufgrund muskulärer Probleme im Bereich des Schambeins kein Spiel mehr bestreiten.

Die weiteren Treffer der Grün-Weißen erzielten Patrick Greil und Jovan Zivkovic. Cedomir Bumbic traf für die Vienna.

Artikelbild: GEPA