Burgstaller-Trikot: Rapid-Spieler starten Charity-Aktion

Für die Rückkehr von Kapitän Guido Burgstaller vom ÖFB-Team haben seine Mannschaftskollegen tief in der Ideen-Kiste gegraben. Die Spieler begrüßten den Stürmer mit einem speziellen Burgstaller-Trikot und sangen die Bundeshymne.

Das Video ging in den sozialen Netzwerken viral und die Nachfrage nach diesem „Unikat“ war sehr hoch, wie der SK Rapid bekannt gab.

„Die Kernbotschaft der einfallsreichen Begrüßung unseres Kapitäns, in Begleitung der österreichischen Nationalhymne, zielte auf den Kurzeinsatz mit der Rückennummer 3 und den schnellen Platzverweis von Guido Burgstaller beim EM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan ab. Das Ganze wurde in Form von einem eigens dafür kreierten T-Shirt zum Ausdruck gebracht“, so der SCR in einer Pressemitteilung.

SK Rapid startet Charity-Aktion

Da die Nachfrage nach diesem „Unikat“ nach wie vor sehr hoch ist, hat sich die Mannschaft dazu entschlossen, daraus eine Charity-Aktion für den guten Zweck zu starten. Ab Freitag 12:00 Uhr ist dieses legendäre T-Shirt im Onlineshop erwerbbar. Der gesamte Erlös wird von der Mannschaft des SK Rapid für den guten Zweck gespendet.

