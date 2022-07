Burgstaller über Rapid-Saison: „Ziel ist es, das Maximum herauszuholen“

Rapid-Angreifer Guido Burgstaller hat sich bei „Talk und Tore“ zu den Saisonzielen mit den Grün-Weißen geäußert.

„Wir wollen eine bessere Saison spielen als letzte Jahr. Mit dem fünften Platz konnte man als Rapid nicht zufrieden sein“, sagte Burgstaller.

Kurzfristig rückt für den Stürmer jedoch die Qualifikation für die Conference League in den Fokus. „Das große Ziel ist, in die Conference League zu kommen. Das wird schwer genug, aber wir glauben dran. Welcher Tabellenplatz in der Liga am Ende rauskommt, wird man sehen. Das Ziel ist es einfach, das Maximum rauszuholen“, so Burgstaller weiter.