Burgstaller vor Jubiläum für Rapid

Guido Burgstaller steht am Samstag gegen die WSG Tirol vor einem Jubiläum. Der Rapid-Angreifer könnte bei einem Einsatz in Innsbruck sein 200. Pflichtspiel für die Grün-Weißen absolvieren.

Im aktuellen Kader der Grün-Weißen stehen nur zwei Spieler, die in mehr Partien für die Hütteldorfer auf dem Feld standen. Maximilian Hoffmann hält bei 273 Einsätzen für Rapid, gefolgt von Louis Schaub mit 223 Spielen in grün-weiß.

Nun könnte also auch Burgstaller in den „200er-Klub“ bei Rapid aufsteigen. Trainer Robert Klauß ließ den Einsatz von Burgstaller gegen die WSG bereits durchblicken. „Burgi ist fit, kann spielen und dann hoffentlich auch sein Jubiläum feiern. Wir haben ihm in der Länderspielpause eine Pause gegeben. Es ist wichtig, dass er gut regeneriert, weil er viel gespielt hat“, sagte Klauß gegenüber „Rapid TV“.

„Er ist ein klarer Führungsspieler, auch wenn er die Schleife nicht mehr trägt. Er geht immer mit guter Leistung und Einsatzwillen voran und das honorieren auch die Fans. Vor allem reißt er damit auch die Mannschaft mit“, lobte Klauß den Routinier.

Burgstaller ist Herzog auf den Fersen

In der ewigen Rangliste der meisten Einsätze für Rapid liegt Burgstaller aktuell „nur“ auf Rang 68 – jedoch könnte der 35-Jährige schon bald eine andere Rapid-Größe hinter sich lassen. ÖFB-Rekordspieler und Sky-Experte Andreas Herzog liegt mit 201 Pflichtspielen für Rapid nur knapp vor Burgstaller und dürfte in naher Zukunft überholt werden.

Burgstaller spielte bereits von 2011 bis 2014 bei den Grün-Weißen und kehrte 2022 im Herbst seiner Profikarriere zum SK Rapid zurück. In seinen bislang 199 Einsätzen erzielte er 69 Tore und lieferte zudem 41 Vorlagen.

Vor Saisonbeginn hatte Burgstaller die Kapitänsschleife an Matthias Seidl abgegeben und sein geplantes Karriereende im Sommer 2025 angekündigt.

