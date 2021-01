Buric hofft nach Klatsche gegen die Austria auf Lerneffekt

Admira-Trainer Damir Buric im Sky-Interview nach der 0:4-Heimniederlage gegen den FK Austria Wien über…

….das Spiel: „Wir hatten unsere Möglichkeiten in der ersten Halbzeit, haben diese aber nicht optimal genützt. Auf der anderen Seite ist die Austria auch eine gute Mannschaft. Man hat gesehen, dass sie in der Lage sind, die Umschaltmomente richtig gut durchzuspielen. Wir wussten von dieser Stärke. In der zweiten Hälfte ist es zweimal passiert. Dann war das wunderschöne 3:0. Aber ich glaube, dass die Mannschaft heut endlich lernt, was es heißt, richtig zu verteidigen. Das haben wir nicht gut gemacht.“