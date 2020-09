Buric lobt Admira-Youngster Breunig: “Erinnert in vielen Bereichen an Kalajdzic”

via

Die Admira ist nach zwei klaren Niederlagen in der neuen Saison der Tipico Bundesliga angekommen. Im ersten Spiel unter Neo-Trainer Damir Buric holten die Südstädter in der 3. Runde ein 2:2-Remis (Spielbericht + VIDEO-Highlights) bei der Wiener Austria. In aller Munde war danach Maximilan Breunig, der 20-jährige Schütze zum 2:2-Endstand.

Breunig wechselte erst vor wenigen Tagen vom Flyeralarm-“Bruder” Würzburger Kickers auf Leihbasis zur Admira. Beim Auswärtsspiel gegen die Wiener Austria feierte der 1,93 m große Stürmer sein Startelfdebüt. An der Seite von Sturmpartner Erwin Hoffer verrichtete der Youngster ansprechende Arbeit.

Damir Buric hält viel vom Deutschen. “Er erinnert in vielen Bereichen an Sasa Kalajdzic. Und wir wissen alle, wo Sasa jetzt ist”, sagte Buric über den möglichen “Nachfolger” des nunmehrigen Stuttgart-Legionärs.

Breunig: “Wir haben eine gute Reaktion gezeigt”

Der Treffer zum 2:2 im Video

