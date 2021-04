Buric über Malisczek-Ausschluss: “Da kannst du nie eine Rote Karte geben”

Nach der 0:1-Niederlage gegen den TSV Hartberg spricht Admira-Trainer Damir Buric im Sky-Interview über die Partie und zeigt sich mit der Roten Karte gegen Lukas Malisczek in der 66. Minute nach einer Notbremse überhaupt nicht einverstanden.

“Er spielt den Ball früher als der Gegner. Der Gegner fällt in seine Grätsche rein. Da kannst du nie rote Karte geben. Er war früher am Ball. Ich finde, wenn der Gegenspieler den Ball berührt hätte, wäre es in Ordnung. Aber in diesem Moment berührt Malicsek den Ball. Er ist mitten in der Grätsche, dann kannst du nichts machen. Das ist schon bitter. Das Spiel ist genau da umgekippt”, sagte der Admira-Coach über die strittige Szene.