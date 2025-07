Burnley-Besitzer übernehmen La Liga-Klub

Im europäischen Profifußball hat sich die nächste Multi-Ownership-Konstellation gebildet. Die britisch-amerikanische Investmentgruppe Velocity Sport Limited (VSL) hat gut fünf Jahre nach der Übernahme des englischen Premier-League-Aufsteigers FC Burnley auch den spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona aufgekauft.

Die bisher zur Rastar-Gruppe des Chinesen Chen Yansheng gehörenden Katalanen bestätigten den Deal ohne Nennung der Kaufsumme. Spekulationen spanischer Medien zufolge jedoch soll VSL rund 130 Millionen Euro bezahlt haben.

Grundsätzlich dürfen sich nach den Statuten der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mehrere Klubs im Besitz einer natürlichen oder juristischen Person befinden. Allerdings darf an den kontinentalen Vereinswettbewerben jeweils nur ein Team aus dem Fußball-Portfolio der Mehrheitseigner teilnehmen.

Chen hatte 2015 in Barcelona 99,6 Prozent der Espanyol-Anteile übernommen. Unter seiner Führung war der Nachbar des Nobelklubs FC Barcelona zweimal in die Zweitklassigkeit gestürzt, hatte aber in der zurückliegenden Spielzeit als Wiederaufsteiger den Klassenerhalt geschafft.

(SID) / Artikelbild: Imago