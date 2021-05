Burns holt ersten Sieg auf der PGA-Tour

US-Profigolfer Sam Burns hat nach mehreren knapp verpassten Gelegenheiten zum ersten Mal in seiner Karriere ein PGA-Turnier gewonnen. Beim Valspar Chamionship in Florida verteidigte der 24-Jährige am Sonntag seinen Vorsprung bis zum Ende und gewann mit drei Schlägen weniger als Keegan Bradley. Burns hatte in dieser Saison bereits acht Mal nach jeder Runde eines Turniers in Führung gelegen – den Sieg am Schlusstag aber jeweils noch verpasst.

Der Austro-Amerikaner Sepp Straka hatte seine Teilnahme wegen eines positiven Coronabefundes zu Wochenbeginn absagen müssen.

(APA/dpa)

Artikelbild: Imago