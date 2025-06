Burns verteidigt vor Schlussrunde Führung bei den US Open

Sam Burns ist bei den US Open der Golfer seinem ersten großen Erfolg näher gekommen. Der 28-Jährige, der bei einem Major erst einmal in den Top 10 landete, verteidigte auf der dritten Runde im Oakmont Country Club in Pennsylvania die Führung erfolgreich.

Burns lag nach einer 69er-Runde (eins unter Par) vor dem Schlusstag je einen Schlag vor dem Australier Adam Scott und seinem Landsmann J.J. Spaun. Österreichs Star Sepp Straka hatte den Cut verpasst.

Scott, der Masters-Sieger von 2013, der nach einigen unbefriedigend verlaufenen Jahren zu alter Stärke gefunden hat, könnte mit 44 Jahren der zweitälteste Gewinner des Turniers werden. Hale Irwin war 1990 45 Jahre alt. Die Topfavoriten können am Schlusstag nicht mehr in den Kampf um den Sieg eingreifen. Der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler liegt nach einer 70er Runde acht Schläge hinter Burns am geteilten 11. Rang, der Masters-Sieger Rory McIlroy mit 14 Schlägen Rückstand auf Platz 49.

