Bus-Eklat! Brügge-Star fehlt gegen Dortmund

Der FC Brügge muss im Champions-League-Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund auf Topstürmer Emmanuel Dennis verzichten (ab 20:55 Uhr live in der Sky-Konferenz – mit dem SkyX-Traumpass könnt ihr ab 10 Euro live dabei sein). Der Grund dafür ist äußerst kurios.

Der 23-jährige Angreifer fehlt nicht aufgrund einer Verletzung oder Sperre, sondern wegen einem Vorkommnis bei der Anreise nach Dortmund. Wie die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws berichtet, habe der 23 Jahre alte Stürmer den Mannschaftsbus vor der Abreise zum Spiel verärgert verlassen, weil er nicht auf seinem angestammten Platz sitzen durfte.

Den Vorfall wollte Brügge-Coach Philippe Clement nicht bestätigen, stellte jedoch klar, dass Dennis trotz guter Fitness nicht im Kader steht. “Dennis ist fit, aber nicht in unserer Auswahl. Er hat sich nicht an die Regeln des Klubs gehalten, mehr will ich dazu nicht sagen. Ich konzentriere mich lieber auf die Spieler, die mir zur Verfügung stehen”, erklärte Clement dem Nieuwsblad.

Der 23-jährige Nigerianer machte in der vergangen CL-Saison aufmerksam, als er einen Doppelpack gegen Real Madrid schnürrte. In der aktuellen Liga-Saison steht er bei null Saisontoren. In der Champions League traf der Stürmer beim 2:1-Sieg über Zenit St. Petersburg.

