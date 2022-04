Buzzerbeater! Celtics jubeln über Playoff-Sieg in letzter Sekunde gegen Nets

via

Die Boston Celtics sind dank eines Treffers in der allerletzten Sekunde erfolgreich in die Playoffs der NBA gestartet.

Superstar Jayson Tatum traf zum Auftakt der „best of seven“-Serie nach einem spektakulären Spielzug mit der Schlusssirene zum 115:114 gegen die Brooklyn Nets. Tatum war mit 31 Zählern bester Scorer der Celtics. Bei den Nets überzeugte Kyrie Irving mit 39 Zählern, allein im letzten Viertel gelangen dem Impfskeptiker 16 Punkte. Spiel zwei findet am Donnerstag (1.00 Uhr MEZ) ebenfalls in Boston statt.

MVP-Kandidat Antetokounmpo führt Bucks zum Sieg

Auch Titelverteidiger Milwaukee Bucks legte einen erfolgreichen Start in die K.o.-Runde hin. Angeführt von MVP-Kandidat Giannis Antetokounmpo (27 Punkte und 16 Rebounds) erkämpften sich die Bucks ein 93:86 gegen die Chicago Bulls.

Die Phoenix Suns, mit 64 Siegen das beste Team der Hauptrunde, wurden ihrer Favoritenrolle in Spiel eins gegen die New Orleans Pelicans gerecht. Beim 110:99 erzielten mit Chris Paul (30), Devin Booker (25) und Deandre Ayton (21) gleich drei Spieler mehr als 20 Zähler.

