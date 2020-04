BVB angeblich an Barca-Supertalent interessiert

Borussia Dortmund hat gute Erfahrungen damit gemacht, Talente weiterzuentwickeln. Wird ein Youngster vom FC Barcelona das nächste Top-Talent, das beim BVB den großen Durchbruch schafft?

Der BVB soll an Ansu Fati vom FC Barcelona interessiert sein. Das berichtet die katalanische Zeitung Sport. Das Blatt macht am Donnerstag mit der Schlagzeile auf: “Dortmund will Ansu”. Demnach möchten die Dortmunder den 17-Jährigen als Ersatz für Jadon Sancho holen, der mit einem Wechsel im Sommer in Verbindung gebracht wird.

Fati hatte die Barca-Fans im vergangenen Herbst mit beeindruckenden Leistungen verzückt. Zuletzt war er nur noch zu Kurzeinsätzen gekommen. In Dortmund könnte der Youngster die nötige Spielpraxis erhalten.

Noch keine konkreten Gespräche

Wie es weiter heißt, haben die Katalanen die Optionen in den vergangenen Wochen sondiert und es gab Interesse der Dortmunder. Es soll aber noch nicht richtig konkret geworden sein. Bislang soll der Bundesligist lediglich Informationen angefragt und signalisiert haben, dass man gesprächsbereit sei.

Klar ist, dass Barca Fati nicht verkaufen wird. Denkbar wäre, wenn überhaupt, ein Leihgeschäft. Aber auch das hängt von den weiteren Personalplanungen in Barcelona ab. Kommt Lautaro Martinez? Kommt Neymar? Wie geht es weiter mit Antoine Griezmann und Ousmane Dembele? Momentan sollen alle Optionen offen sein.

Laut Mundo Deportivo ist ein Wechsel von Fati allerdings keine Option. Dort wird ein Verantwortlicher der Katalanen zitiert: “Es gibt null Optionen, dass Ansu Barca verlässt.”

Torres BVB-Wunschkandidat

Zumal nach Sky Informationen Ferran Torres vom FC Valencia für Rechtsaußen der Favorit der Dortmunder ist. Sein Vertrag in Valencia ist noch bis 2021 gültig. In der aktuellen Saison erzielte Torres in 35 Pflichtspielen sechs Tore und bereitete sieben Treffer vor.

Beitargsbild: Imago